Kikò e Ambra stanno ancora insieme? La risposta su Instagram

E' ancora amore. Ad un mese dalla fine del Grande Fratello, gli ex concorrenti Kikò Nalli ed Ambra Lombardo stanno ancora insieme. A confermarlo è l'ultimo post condiviso dall'hairsylist su Instagram, dove si immortala mano nella mano insieme alla sexy professoressa di lettere, durante una passeggiata in spiaggia.

Kikò e Ambra stanno ancora insieme

La complicità prosegue anche lontano dalle telecamere. "Le storie quelle vere quelle belle ... Profumano di verità. Vivila, punto - scrive Nalli - Oggi è un mese che la viviamo". E Ambra, originaria di Modica, in provincia di Ragusa, risponde in dialetto siciliano: "Io e te non saremo una scintilla... Si... Viviamola... E cuntamu...". Nella foto, i due ridono mentre camminano sul bagnasciga, lasciandosi alle spalle un romantico tramonto.

Non è la prima volta che gli ex gieffini si immortalano insieme sui social. Già qualche tempo fa uno scatto li ritraeva insieme a Francesco, uno dei tre figli che lui ha avuto con l'ex moglie Tina Cipollari. Il motivo? In un primo momento, il ragazzo si era detto perplesso rispetto alla nuova relazione del papà, pensando che Ambra si fosse avvicinata a lui solo a scopo mediatico. Poi, di fronte ai fatti, ha cambiato idea. Ed il trio ha voluto comunicarlo ai fan.

E ora la coppia si gode un'estate all'insegna degli affetti. E pensare che lei, quando i due si sono conosciuti nella Casa di Cinecittà, stava frequentando un'altra persona, motivo per cui Kikò, innamorato da subito, ci ha messo un po' prima di fare le sue avaces. La forza dell'amore ha fatto il resto.