"Sposami", "Non se ne parla proprio": battibecchi d'arancio per Kikò Nalli e Ambra Lombardo

La storia d'amore fra Kikò Nalli e Ambra Lombardo va a gonfie vele, ma occhio a parlare di matrimonio. Ospiti nel programma di Turchese Baracchi, su Radio Italia Anni 60, i due si sono punzecchiati sulla questione nozze, che sembrano ben lontane se non addirittura inarrivabili.

"Fiori d'arancio o convivenza in vista?" ha chiesto la conduttrice, ma Kikò è intervenuto subito a gamba tesa dicendo di no. A quel punto la bellissima prof. ha rilanciato: "Dai, sposiamoci! Cosa vuoi di più?", ma l'hairstylist - papà di 3 figli avuti dall'ex moglie Tina Cipollari - non ci pensa proprio. E' innamorato, ma per il momento non vuole fare progetti a lungo termine, tantomeno pensa di avere altri figli e forse, in futuro, proprio questo potrebbe creare dei problemi alla coppia.

La passione tra loro è alle stelle, Ambra fa bene l'amore, ma anche Kikò non è da meno: "Altrimenti non starei con lui". L'ex gieffina, però, si lamenta di vederlo troppo poco: "Prima era lui che rincorreva me, ora sono io che rincorro lui". Temptation Island Vip? Lei vorrebbe metterlo alla prova, lui non parteciperebbe mai.

Kikò Nalli sull'aggressione

Aggredito lo scorso weekend a Roma, Kikò è pronto a perdonare e lancia un appello invitando i suoi aggressori a farsi avanti e seguirlo in una giornata di lavoro intensa. "Non mi sento un vip e non abbandonerò mai il mio lavoro".