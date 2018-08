Kikò Nalli, è finita con l'attrice spagnola: Tina ci fa un pensierino?

"La lontananza e gli impegni, alla fine, non ci hanno permesso di vivere il rapporto come avremmo desiderato" così Kikò Nalli rivela al settimanale Mio la rottura con l'attrice spagnola Myr Garrido, a cui era legato da diversi mesi.

Tra i due andava a gonfie vele, ma la distanza ci ha sempre messo lo zampino: "C'erano davvero tutti i presupposti per una storia bella ma la distanza non permette di creare quell'empatia bella che dovrebbe esserci in una coppia. A 48 anni non posso vivere un rapporto tramite social, io vivo di realtà, di quotidianità. Lei è una donna adorabile, d'oro e mi dispiace che il tutto sia andato a sfumare per via del poco tempo da passare insieme".

L'hairstylist, dunque, è tornato single riaccendendo le speranze dei fan di Tina che vorrebbero rivederla accanto all'ex marito. La star di Uomini e Donne però sembra aver trovato un nuovo compagno, anche se Kikò, padre dei suoi tre figli, ha sempre un posto speciale nel suo cuore. Chissà, allora, se non ci stia facendo un pensierino...