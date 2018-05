Kikò Nalli felice con Myr Garrido: "Tina è nel mio cuore, ma ora amo lei"

Ha voltato pagina Kikò Nalli. Da pochi mesi ha lasciato la casa in cui per anni ha vissuto con Tina Cipollari e i loro tre figli, e si sta vivendo al 100% una nuova storia d'amore con l'attrice spagnola Myr Garrido.

"Tina sarà sempre nel mio cuore, ma adesso sono innamorato di un'altra donna" ha rivelato a Nuovo, senza risparmiare dettagli sulla sua compagna: "Una ragazza eccezionale, pulita e seria. Ci siamo incontrati nella capitale spagnola per lavoro e per tutto il tempo ci siamo cercati con lo sguardo. Poi le ho chiesto un weekend romantico in Italia e da lì tutto è cominciato".

Con Tina i rapporti sono ottimi, nonostante quell'amaro in bocca che resta dopo la fine di un matrimonio felice come il loro, ma un ritorno di fiamma ormai sembra sempre più lontano. E chissà se anche lei, magari aiutata dall'amica Maria De Filippi a Uomini e Donne, riuscirà a trovare un nuovo compagno di vita.