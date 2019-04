GF, Kikò piange: "La fine del matrimonio? Nessuno mi chiede come sto davvero"

(Nel video in alto, lo sfogo di Kikò Nalli)

"Recluso" da 24 ore nella Casa del Grande Fratello, senza alcun contatto con l'esterno né la possibilità di dedicarsi ad hobby ed attività (come da regolamento della trasmissione), Kikò Nalli sta riflettendo a lungo sulla fine del suo matrimonio con Tina Cipollari, arrivato due anni fa dopo quindici anni d'amore. E così, nella mattinata di oggi, l'hair stylist si è lasciato andare ad uno sfogo con i suoi coinquilini: "Nessuno può dirmi che sono un papà sbagliato - ha spiegato in lacrime - Ma nessuno mi chiede come sto, tutti mi chiedono solo se faccio stare bene i miei figli".

"Penso al bene dei miei figli e non a me stesso"

Lo stato d'animo di Kikò è quello di ogni genitore separato, diviso tra il senso di colpa di aver alterato la vita ai suoi bambini (Francesco, Mattias e Gianluca) e la consapevolezza di fare il possibile affinché non risentano troppo della rottura con la madre. Poi, però, c'è l'uomo, che passa in secondo piano rispetto al padre, ma che dentro di sé soffre. "Tu ti sei sposato, hai fatto i figli con tutto l'amore del mondo - dice il parrucchiere - poi però le cose finiscono, come in tutte le coppie. E ti rendi conto che ti ritrovi a pensare principalmente a come la vivono i tuoi figli e non a te stesso".

"Nessuno chiede come stiamo davvero io e Tina"

"Ti chiedi come stanno, se stanno male, quale tipo di emozioni provano - prosegue - Tutti ti chiedono se fai stare bene loro, ma nessuno ti chiede: e tu come stai Kikò? Come sta Tina? Io e la mia ex facciamo di tutto per loro, dalla gestione del lavoro all'essere sempre presenti al tentativo di condurre una vita 'normale', cerchiamo di seguirli e di fargli capire il mondo. Nessuno può dirmi che sono un papà sbagliato, ma il pensiero della gente è solo quello: come li fai stare i bambini? Bene, ovvio".

Già ieri, Kikò aveva raccontato di fare il possibile per gestire al meglio la "nuova vita" dei ragazzi. "Oggi i miei figli stanno una settimana con me ed una con lei - ha spiegato il 49enne romano - Abbiamo mantenuto lo stesso appartamento e ci invertiamo in casa. Tina è forte. Io e lei viviamo la valigia in mano. Sono i figli che devono stare a casa tranquilli".