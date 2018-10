Storie Italiane, Kikò Nalli commosso ricorda l'addio con Tina: "E' successo una notte in vacanza"

La notizia della separazione l'hanno ufficializzata un anno fa, ma Kikò Nalli e Tina Cipollari si erano già allontanati da tempo, dopo una forte crisi. Ne ha parlato a "Storie Italiane" l'hair stylist, che pochi mesi fa ha interrotto la sua relazione con l'attrice spagnola Myr Garrido.

Kikò, commosso, ha svelato i retroscena di quella decisione, sofferta ma condivisa: "E' stata una cosa quasi surreale. Siamo andati in Grecia due anni fa, in vacanza, e dopo tanti anni siamo stati una notte intera a parlare. Non succedeva da tempo. I bambini dormivano, verso le quattro del mattino ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti: 'Cosa stiamo facendo?'".

Una rottura lenta, ma inevitabile: "Era finita la passione, per i troppi impegni che ti portano via. Lei è sempre molto lontana perché fa tantissime serate, io con il mio lavoro uguale. Questa lontananza forse ci ha un po' disunito". Nonostante l'addio, però, i due sono ancora molto legati per i tre figli, a cui non fanno mai mancare la loro presenza come coppia.

Tina ora ha un nuovo compagno, Vincenzo Ferrara. I rapporti sono sereni anche con lui, ma Kikò non nasconde un po' di naturale gelosia: "Un po' di gelosia e fastidio sì, ci sono - ha ammesso - ma auguro a Tina tutto il bene del mondo, la felicità che magari ha avuto con me inizialmente e che poi è un po' rallentata. Spero che in questo uomo lei trovi la pace e la serenità che cercava".