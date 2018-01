Kim Kardashian e Kanye West genitori: è nata la terza figlia da madre surrogata

“She’s here”, “Lei è qui!”: così Kim Kardashian e Kanye West hanno annunciato la nascita della terza figlia, avuta tramite madre surrogata.

“Kanye e io siamo felici di annunciare l’arrivo della nostra bellissima e sana bambina” ha fatto sapere la regina dei reality americani attraverso il proprio sito web, tingraziando la donna che ha permesso questa gioia: “Siamo incredibilmente grati alla nostra surrogata che ha realizzato i nostri sogni con il dono più grande che si possa ricevere”.

La bambina è nata il 15 gennaio, a Los Angeles, e allarga la famiglia già composta dai piccoli North, 4 anni, e Saint, 2.

Kim Kardashian e Kanye West, il ricorso alla madre surrogata

Sarebbero tre i motivi che hanno portato Kim a non intraprendere una gravidanza tradizionale.

Il primo è di natura strettamente fisiologica. La socialite, infatti, soffre di placenta accreta, una particolare condizione a causa della quale la placenta finisce per aderire ai tessuti del corpo in maniera estesa. Ciò comporta la possibilità di un’emorragia grave in seguito al parto.

Non solo. La Kardashian ha spiegato di non amare la dolce attesa: "Ho odiato essere incinta", ha confidato. La terza ragione - sebbene non confermata - sarebbe da ricercare nel fatto che Kim soffre di dismorfia del corpo, una disfunzione di natura psicologica che tende a far percepire come difetti gravi anche le più piccole imperfezioni fisiche.