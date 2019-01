Kim Kardashian e Kanye West, in arrivo il quarto figlio (da madre surrogata)

Kim Kardashian e Kanye West aspettano il quarto figlio. A diffondere la notizia è stato il sito Us Weekly che ha fatto sapere che, proprio come per Chicago (terzo figlio della coppia nato a gennaio 2018), anche il prossimo erede della coppia nascera con l'aiuto di una mamma surrogata.

Kim Kardashain e Kanye West in attesa del quarto figlio

Dopo la nascita di North e di Saint, che hanno rispettivamente 5 e 3 anni, infatti, i medici avrebbero sconsigliato a Kim di avere altre gravidanze naturali. Per questo, già con il terzo e ora - a quanto dice Us Weekly - anche per il quarto, la coppia avrebbe scelto di rivolgersi ad una madre surrogata.

Kim e Kanye diventeranno genitori per la quarta volta a 38 e 41 anni. Il nuovo erede dovrebbe nascere a maggio e sarà un maschietto. E' probabile che la coppia non si fermi qui, stando ad alcune dichiarazioni passate, infatti, il sogno di West sarebbe di arrivare a quota 7. Beh, la metà è quasi superata.