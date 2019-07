Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada genitori: è nato il secondo figlio | FOTO

Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada sono di nuovo genitori: a sette anni dalla nascita del primo figlio, la coppia di attori tra le più riservate dello spettacolo ha dato un fratellino al loro Ettore.

Ad annunciarlo è il settimanale Chi che mostra in esclusiva le foto di papà Kim con il neonato in braccio all’uscita della clinica romana in cui ha partorito la moglie. Gli scatti risalgono allo scorso venerdì, dunque è presumibile che la nascita del piccolo, il cui nome al momento resta top secret, sia avvenuta nei giorni immediatamente precedenti.

Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada genitori quattro mesi dopo le nozze blindatissime

Gli attori fanno coppia da otto anni e hanno un figlio, Ettore, nato nel 2011. Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada si sono sposati lo scorso marzo con una cerimonia blindatissima, alla presenza di pochi parenti e amici, tra cui Caterina Balivo, che anni fa ha fatto conoscere Kim e Ilaria. I due sono sempre stati riservatissimi sulla loro vita privata, concedendo poche deroghe tra cui l’indizio sul sesso del nascituro. “Conto i giorni ..le nuvole ..e ti aspetto”, ha scritto pochi giorni fa Ilaria Spada su Instagram accompagnando lo scatto che mostrava il suo pancione con un cuore azzurro.

Al ritorno dalla clinica la coppia ha fatto ritorno nella propria casa romana per far conoscere il fratellino al loro Ettore prima delle vacanze, per la prima volta in quattro.