Klaus Davi fidanzato con un carabiniere: "Lui è il contrario di me"

Solitamente restio a parlare della sua vita privata, Klaus Davi, opinionista televisivo 53enne e titolare di una agenzia di comunicazione, rivela per la prima volta di essere legato ad un carabiniere di Gioia Tauro (Reggio Calabria). Poco o nulla si sa del diretto interessato, dal momento che il suo lavoro impone di mantenere privacy.

Klaus Davi fidanzato: "Se si esponesse rischierebbe la vita"

Davi, giornalista italo svizzero di Biel ed attualmente in corso per la poltrona di sindaco di San Luca nella Locride, ha svelato tutto alla rivista calabrese La Riviera. “Sono legato, diciamo così, da una amicizia affettuosa a un carabiniere di Gioia Tauro - ha svelato - Lui fa un lavoro molto delicato ed è il contrario di me. Io vivo di comunicazione e lui non può mai esporsi, per nessun motivo, rischierebbe la vita".

L'elezione a sindaco accorcerebbe senz'altro le distanze. "Ci vediamo un paio di volte al mese. Ci sono meravigliosi ristoranti in Calabria e li abbiamo girati tutti: Tropea, Reggio, Condorfuri, Gioia Tauro, Soverato. Ti dirò di più: non escludo di comperare casa in quelle zone. Non sono fatto per la vita di coppia ed è il motivo per il quale da ragazzo (allora corteggiavo ancora le mie coetanee) non mi sono sposato. Ho 53 anni ma non credo che cambierò ora. Però qualcosa a distanza si può fare. È vero sono 1000 chilometri di distanza, non pochi, ma io giro sempre, quindi non è poi così difficile ritrovarsi".