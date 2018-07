Kledi Kadiu si è sposato: fiori d’arancio per l’ex ballerino di ‘Amici’

Kledi Kadiu e Charlotte Lazzari si sono sposati.

A un anno esatto dalle dichiarazioni che attestavano la volontà della coppia di godersi la figlia Léa - nata il 12 gennaio 2016- l’ex ballerino di ‘Amici’ e l’insegnante di yoga sono diventati marito e moglie.

Ad anticipare la bella notizia con una foto che li ritrae sorridenti vestiti da sposi è il settimanale Gente (in uscita venerdì 6 luglio) che ha svelato il menu del ricevimento, la musica, i ricordi e pubblicato le immagini di una giornata così speciale.

44 anni lui, 26 lei, i due sono una coppia da quasi cinque anni e da un anno e mezzo, genitori di Léa.

Per loro la differenza d'età non ha mai rappresentato un ostacolo: “E’ vero, ha 18 anni meno di me. Ma non avevo mai incontrato una donna con cui condividere un progetto di vita, con la quale le parole chiave fossero condivisione e sostegno reciproco”, ha detto Kledi in passato a proposito della compagna con cui adesso ha ufficializzato l’amore che va oltre ogni data anagrafica.