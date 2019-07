“Lady Gaga e Bradley Cooper vivono insieme a New York”

E’ partito tutto dagli sguardi intensi scambiati sul set del film ‘A star is born’, è proseguito sul palco della cerimonia di consegna degli Oscar ed è esploso con la notizia della separazione tra Bradley Cooper e Irina Shayk: il gossip che in questi mesi ha messo sotto la lente di ingrandimento l’attore e regista americano e la cantante e attrice Lady Gaga si arricchisce adesso di un ulteriore tassello, ovvero la presunta convivenza dei due.

Lady Gaga e Bradley Cooper vivono insieme a Nwe York

Stando alle ultime indiscrezioni riportate dal magazine In Touch, Lady Gaga e Bradley Cooper sono stati avvistati insieme a New York dove i due convivono già da tempo: “La Germanotta ha traslocato”, scrive il settimanale di gossip americano a cui seguono anche delle foto che immortalano quello che sembra proprio un trasloco in corso a casa di lui.

Adesso la casa del West Village di Bradley Cooper è l’obiettivo più spiato del momento, lo stesso che per anni è stato monitorato come rifugio della ormai ex coppia formata dall’attore e Irina Shayk. I due si sono detti addio poco dopo l’esplosione del gossip che ha coinvolto la popstar e ora la loro separazione procede con la riservatezza necessaria a preservare la figlia di tre anni Lea De Seine Shayk Cooper.

“Sembriamo complici perché tutti volevano vedere questo”, aveva affermato Lady Gaga per smentire il gossip che aveva travolto lei e Bradley Cooper . Ma adesso tutto tace, nessuno smentisce più.

Lady Gaga and Bradley Cooper walking the premises after kicking Irana out of the house to make sure she wasn't lurking around 🤭🤭🤭🤭 pic.twitter.com/r9dyMVQ9Hv — Mike Hill (@Wolfy850) 8 giugno 2019





Gallery