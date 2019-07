Ma quale Bradley Cooper? Lady Gaga bacia Dan Horton (e la ex moglie di lui lancia la frecciatina)

Lady Gaga e Bradley Cooper fidanzati dopo la scintilla accesa sul set del film ‘A star is born’? Macché: l’intesa sentimentale tra la cantante prestata al cinema e l’attore regista del film che l’ha vista come intensa esordiente era una storia sì, ma di quelle immaginate, sperate dai sognatori affascinati dai loro sguardi scambiati fino alla notte degli Oscar e nulla più.

Le cose, infatti, starebbero in modo molto diverso, visto il bacio tra la popstar e il tecnico del suono Dan Horton pubblicato dalla rivista People e sufficiente per cancellare con un colpo di spugna ogni presunto legame tra lei e Cooper, da poco reduce dalla fine della relazione con la splendida Irina Shayk.

A New Flame? Lady Gaga Photographed Kissing Audio Engineer Dan Horton in L.A. During Brunch Date https://t.co/GHKZIRXpJb — People (@people) 30 luglio 2019





Lady Gaga fidanzata con Dan Horton: la frecciatina della ex moglie

Stando a People Lady Gaga avrebbe cominciato a frequentare il tecnico del suono Dan Horton nel novembre 2018 per questioni professionali, quando lui era già divorziato dalla moglie, l'attrice Autumn Guzzardi sposata nel 2013. Domenica 28 luglio la prima uscita pubblica insieme durante un brunch al ristorante Granville di Studio City, in California: mani nelle mani, abbracci e baci hanno confermato la relazione avvalorata anche dalle testimonianze dei presenti e da quella ben più sottile, ma molto esaustiva della ex signora Horton che si è servita di Instagram per dure la sua sulla storia.

“Poker Face”, è la citazione scritta dalla donna a corredo del suo primo piano, rimando immediato al celebre brano di Lady Gaga. Gelosia tardiva verso l’ex marito (pare sia stata lei a lasciarlo per “differenze inconciliabili”)? Forse, ma poco importa. La cantante e il fidanzato sono liberi di vivere questa nuova emozione, stavolta (pare) lontana da ogni finzione scenica.

Chi è Dan Horton, fidanzato di Lady Gaga

Dan Horton è un tecnico del suono nonché proprietario del gruppo Audio Engineering Consulting. Ha lavorato con artisti del calibro di Camila Cabello, Bruno Mars e Justin Timberlake oltre, ovviamente, a Lady Gaga.