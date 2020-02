Lady Gaga innamorata, ecco chi è il suo nuovo fidanzato

Lady Gaga è innamorata. Dopo il presunto flirt con Bradley Cooper nato sul set del film 'A Star is born', che l'ha fatta invidiare da milioni di donne, la cantante di origini italiane presenta ai suoi fan il suo 'vero' fidanzato con una foto postata su Instagram in cui i due sono abbracciati a bordo di un'imbarcazione. Lei sorridente, lui con sguardo tenero. Sembrano felici ed innamorati.

La dedica di Lady Gaga per i suoi fan

A corredo della foto una scritta per i fan: "We had so much fun in Miami. Love to all my little monsters and fans, you’re the best!". “Ci siamo divertiti così tanto a Miami. Amore a tutti i miei monsters (così Lady Gaga chiama i suoi fan) e fan, siete i migliori”.

Chi è il nuovo fidanzato di Lady Gaga?

Si chiama Michael Polansky ed ha 33 anni, come lei. Non fa parte nel mondo dello spettacolo, è laureato in matematica ad Harvard e attualmente ricopre il ruolo di CEO del Parker Group. Lavora con Sean Parker, ex socio-fondatore di Facebook. Voci dicono che sarebbe stato proprio lui, il guru della Silicon Valley, a presentarli durante la sua festa di compleanno a Los Angeles. La storia tra i due andrebbe avanti da più due mesi, a Capodanno infatti sono stati beccati mentre si baciavano appassionatamente.