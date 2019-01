Lando Buzzanca a nozze con la compagna (quarant'anni più giovane) | FOTO

Inarrestabile Lando Buzzanca. A 83 anni, l'attore siciliano, celebre tombeur des femmes degli anni Settanta, sposa la compagna Francesca Della Valle, attrice e giornalista quarant'anni più giovane. La notizia arriva dalle pagine del settimanale 'Diva e Donna'.

Lando Buzzanca si sposa

Lando e Francesca convoleranno a nozze in primavera. "Ma ancora non abbiamo deciso la data", precisano. La location, invece, sarà da ritracciare tra Roma e la Puglia. Solo dopo il matrimonio, la coppia potrà finalmente dormire insieme nello stesso letto. La donna, infatti, ha detto che fino ad oggi non è stato possibile perché "io sono della vecchia guardia".

Legati da qualche anno, i due non soffrono la differenza d'età. "Non sentiamo gli anni che ci dividono - spiega lei - siamo due bambini, c’è una grande complicità su tutti i fronti. L’ho presentato anche ai miei. E’ riuscito a emozionare mia mamma, una lady di ferro. Questa energia che lui emana ha conquistato anche mio padre"

In progetto anche la luna di miele. "Voglio fare una crociera - prosegue Francesca - lo porterò a Malta, ci tiene tanto Lando a conoscere la mia seconda terra. Non c’è mia stato. Nulla ci divide, solo una cosa. Io amo il cibo giapponese e lui no. Mon dieu! E’ una tragedia".