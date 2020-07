Lapo Elkann in love: baci e tenerezze con la nuova compagna Joana Lemos

Lapo Elkann è innamorato, molto innamorato, e le foto che completano le recenti dichiarazioni riguardo alla serenità della sua vita sentimentale confermano la bellezza di un momento più che appagante dal lato privato. E’ il settimanale Chi a pubblicare le immagini che mostrano qualche momento di tenerezza tra il manager di casa Agnelli e un’affascinante donna estranea al mondo della moda o dello spettacolo: si tratta di Joana Lemos, campionessa di rally già madre di due figli avuti dal suo ex marito con cui Lapo ha iniziato una relazione che ha tutte le premesse per essere considerata una storia con la S maiuscola.

Lapo Elkann conferma la relazione con Joana Lemos

Lapo Elkann aveva ammesso di essere sentimentalmente coinvolto già qualche settimana fa: “Sono un uomo felice perché ho accanto una persona che mi dà tanto”. E quella donna è lei, Joana Lemos, coinvolta come e quanto lui in una relazione che la stampa estera considera prossima per le nozze. “Ho sentito un’enorme affinità con gli obbiettivi esistenziali di Lapo. È un uomo di una creatività incredibile, ma soprattutto mi ha colpito la sua infinita generosità verso il prossimo”, aveva dichiarato la campionessa in un’intervista rilasciata dalla donna a El Pais.

“La mia insicurezza mi ha portato ad avere tanti legami. Nel mio non stare bene con me stesso ho cercato conferme nelle donne per colmare un buco interiore”, raccontava Lapo: “Sono grato a tutte, perché ciascuna di loro ha portato qualcosa nella mia vita. Ma ora è diverso: sono felice e innamorato. Dal punto di vista umano mi sento ricco grazie alla mia Fondazione e vorrei aiutare il mondo con un obiettivo: quello di dimostrare che essere buoni non può che renderci tutti migliori”.

Chi è Joana Lemos, la fidanzata di Lapo Elkann

Joana Lemos, 47 anni, è stata una campionessa di rally. Ha origini portoghesi e dal precedente matrimonio con Manuel Reymão Nogueir durato 18 anni sono nati due figli, Tomás e Martim.