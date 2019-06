Lapo Elkann innamorato pazzo: coccole e baci con la nuova fidanzata

Batte di nuovo all’impazzata il cuore di Lapo Elkann, mostrato nelle foto pubblicate dal settimanale Chi insieme alla modella russa Tanya Frolova in atteggiamenti inequivocabilmente dettati da passione e sentimento.

Il rampollo di casa Agnelli, l'unico scapolo d'oro rimasto nella dinastia torinese, è stato sorpreso tra Santa Maria Ligure e Portofino con la splendida 26enne, ex finalista di Miss Russia 2017, con cui ha trascorso qualche giorno in barca e nella villa dell’amico ex pilota di F1 Eddie Irvine. I gesti premurosi di lei che imbocca il suo cavaliere durante un pranzo all’aperto, i baci roventi scambiati in barca alla luce del sole confermano la relazione tra l’imprenditore 42enne e la splendida ragazza dagli occhi di ghiaccio, coccolata dalle premure del compagno che, a detta dei presenti alle dolci effusioni, tratta sempre le sue donne come principesse.

(Di seguito le foto di Lapo Elkann e Tanya Frolova pubblicate dal settimanale Chi)

Lapo Elkann fidanzato con la modella Tanya Frolova

A 42 anni Lapo Elkann non ha ancora trovato la donna giusta, colei che – come confidava in un ‘intervista – “aspetta per diventare padre”. Adesso la complicità con Tanya Frolova sembra promettere bene, per quanto esattamente un anno fa si mostrasse altrettanto coinvolto dalla relazione con la gallerista svizzera Gala Kalchbrenner e prima ancora da quella con Chiara Saracino, giunta dopo quella più lunga con Bianca Brandolini d’Adda... Se davvero sarà Tanya la “donna giusta” a dirlo, anche stavolta, sarà il tempo.