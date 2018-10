Laura Barriales è diventata mamma: la tenera foto sui social

Laura Barriales è diventata mamma di una splendida bambina.

“Finalmente ti ho con me, figlia mia” è il dolce annuncio scritto in calce alla foto che la mostra sorridente mentre nel letto della clinica Sant'Anna di Lugano stringe tra le braccia la piccola Melania, nata dall’amore per il marito Fabio Cattaeo sposato in segreto a luglio dello scorso anno.

La showgirl spagnola aveva annunciato la sua gravidanza a giugno: “A bordo, La famiglia è sempre stata il punto cardine della mia vita, dopo il matrimonio dell'anno scorso, finalmente posso coronare il mio sogno di diventare mamma. Una gioia immensa!”, era stato il suo pensiero condiviso sui social a corredo del suo bel pancione.

Ora lo scatto dolcissimo accompagnato dall’hashtag #ilsensodellavita che rende l’idea della gioia immensa di un magico momento.