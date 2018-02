Laura Chiatti, che pancino a "C'è posta per te": la rivelazione dell'attrice

"Udite udite! Non sono incinta", Laura Chiatti si precipita a smentire su Instagram le voci sull'arrivo di un altro figlio, diffuse a macchia d'olio sui social dopo la partecipazione di sabato a "C'è posta per te". L'attrice si è presentata con un pancino sospetto, e visto il desiderio di una famiglia numerosa, mai nascosto e condiviso anche dal marito Marco Bocci, non è stato difficile fare uno più uno.

Falso allarme invece. "Avevo solo un vestito un po' largo - ha spiegato sul social, con una foto in cui mostra la pancia super piatta - In tv sembro sempre un po' incinta, non so perché, ma la realtà è questa! Per ora niente terzo bimbo... Non mettiamo in giro queste voci".

La coppia, sposata dal 2014, ha due figli: Enea, il primogenito di 3 anni, e Pablo, di 2. Il tris, però, potrebbe arrivare molto presto.