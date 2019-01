Laura Chiatti e Marco Bocci, la dedica per il compleanno del figlio fa il pieno di like

Sono due bravi attori Laura Chiatti e Marco Bocci. Ma prima ancora di essere due personaggi pubblici, amatissimi dal pubblico che ne apprezza le performance sul piccolo e grande schermo, entrambi sono due genitori tenerissimi che non mancano di condividere con i follower la gioia di essere mamma e papà di Enea e Pablo, di 4 e 2 anni e mezzo.

Oggi, 22 gennaio, il loro primogenito compie 4 anni e a lui Laura Chiatti e Marco Bocci hanno dedicato parole bellissime in occasione dell’anniversario della sua nascita, avvenuta pochi mesi dopo il loro matrimonio.

Laura Chiatti e Marco Bocci, le dediche per il compleanno del figlio Enea

“Spero di poter essere per te, ciò che la mia mamma è per me ...sei la parte migliore di me mio amato Enea... che tu possa guardare il mondo con la convinzione che sia sempre la bellezza , il bene e L’onestà a vincere su tutto”: con queste parole Laura Chiatti, attrice 36enne di Castiglione del Lago, ha augurato buon compleanno al piccolo Enea, ritratto di profilo in una foto che i follower hanno subito commentato in massa.

La stessa reazione è stata suscitata dall’immagine postata da Marco Bocci che pure ha rivolto al figlio un messaggio dolcissimo: “Ogni giorno mi insegni a stare al mondo”.

La storia d’amore di Laura Chiatti e Marco Bocci

Laura Chiatti e Marco Bocci si sono sposati nel luglio del 2014, quando l’attrice era incinta di pochi mesi dopo neanche un anno di fidanzamento. "E' stato uno dei giorni più belli della mia vita, dopo la nascita di mio figlio – dichiarato lei in un’intervista - L'ho sposato dal primo momento in cui l'ho visto”.

Entrambi venivano da storie note al pubblico (Bocci è stato legato per un periodo a Emma Marrone, Chiatti a Francesco Arca), ma tra loro è stato subito colpo di fulmine che oggi continua ad essere alimentato dall’amore reciproco e da quello per i loro figli.