“Laura Torrisi e Luca Betti si sono lasciati”: la smentita con il romantico gesto

Laura Torrisi è tornata single? La notizia ha iniziato a circolare dopo che il settimanale Spy ha diffuso l’indiscrezione secondo cui la storia con il compagno Luca Betti sarebbe arrivata al capolinea.

Stando alle fonti del giornale, dopo un anno, a dare il ‘colpo di grazia’ alla stabilità della relazione sarebbe stato il carattere del pilota di rally e i suoi frequenti spostamenti per motivi lavorativi, cause che avrebbero indotto l’attrice e il campione a concedersi una pausa di riflessione, anche sul piano social.

Tuttavia la situazione sentimentale dell’attrice e del pilota sembra essere molto, molto diversa dallo scenario descritto.

La dimostrazione arriva direttamente dal profilo social di Laura Torrisi che in queste ultime ore ha risposto con una foto e una storia Instagram a quelle che, a questo punto, non possono che sembrare voci prive di fondamento.

La coppia si è immortalata in barca nella romantica posa che ricorda i protagonisti del film ‘Titanic’ con Leonardo DiCaprio.

“Jack: dove la porto signorina? Rose: su una stella!”, è la didascalia che accompagna l’immagina di una Laura sorridente con i capelli al vento tra le braccia del compagno alle spalle, mentre gli hashtag #ioete #sempreecomunque rafforzano il messaggio che dimostra la serenità di un legame ben lontano da ogni ombra di crisi.

Chi è Luca Betti

Luca Betti, fidanzato di Laura Torrisi da un anno, è un pilota automobilistico di rally e imprenditore cuneese, noto al pubblico per aver partecipato alla terza edizione di Pechino Express in coppia con Michael Lewis: erano gli "Eterosessuali", eliminati nella quarta puntata dell'edizione. Nel 2014, Betti fece anche parte del cast del programma "Detto Fatto", in qualità di tutor di guida sicura.