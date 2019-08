Le Iene, Nicolò De Vitiis e Veronica Ruggeri più che colleghi: “Non dico nulla per scaramanzia”

Lavorare fianco a fianco, a lungo andare, ha suscitato un interesse molto più profondo rispetto alla semplice realizzazione di servizi e interviste televisive: per gli inviati de ‘Le Iene’ Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri il programma di Italia Uno è stato determinante per capire che il loro rapporto poteva andare ben oltre quello di semplici colleghi e, infatti, ora hanno iniziato a frequentarsi anche fuori dal lavoro.

I due hanno chiuso da poco storie importanti, lui con l’ex Miss Italia Eleonora Pedron (che oggi pare frequentare l’attore Fabio Traiano), lei con Stefano Corti, attualmente impegnato con la cantante Bianca Atzei. Questo è il tempo per provare a ricominciare insieme un nuovo capitolo sentimentale delle loro vite.

Le Iene, Nicolò De Vitiis parla della relazione con la collega Veronica Ruggeri

Per la prima volta al settimanale Grazia De Devitiis ha rilasciato commentato la nuova situazione sentimentale senza sbilanciarsi troppo. “Veronica Ruggeri? Non vorrei parlarne, anche per scaramanzia. Ci conosciamo da cinque anni, mi sento bene con lei e finora, per via del lavoro che ci impegna entrambi, non abbiamo mai avuto molto tempo per stare insieme”, ha affermato lui che preferisce non aggiungere dettagli a una storia appena nata che in questi giorni vive anche della spensieratezza delle vacanze estive trascorse insieme, come mostrano le stories Instagram.