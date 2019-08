Leo Gullotta ha sposato il compagno dopo 32 anni d'amore: "I diritti sono diritti"

Il sorriso radioso, la fede in bella vista e una dichiarazione a cuore aperto: "I diritti sono diritti". Così, nel pomeriggio di ieri, Leo Gullotta, attore e storico volto del Bagaglino, ha annunciato in diretta a 'Io e te' di essersi unito civilmente con il marito dopo trent'anni d'amore.

Chi è il marito di Leo Gullotta?

"I diritti sono diritti, sono diritti conquistati - ha detto Gullotta, ospite della trasmissione del giornalista Pierluigi Diaco, in onda dal lunedì al venerdì alle 14 su Rai Uno - Quando arrivano dobbiamo essere felici grazie anche al lavoro di tantissime persone per far arrivare questi diritti". E ancora: "I diritti ti consentono di vivere legalmente in un Paese dove sembra tutto sereno e tranquillo, ma in effetti ci mettono di traverso tantissime cose". Nessun dettaglio, invece, sull'identità del compagno: da sempre la coppia vive la relazione al riparo dai riflettori.

Immediata la reazione del conduttore, anch'esso omosessuale e anch'esso convolato recentemente a nozze. "Leo da 32 anni è legato sentimentalmente ad una persona, così come lo sono io (...) E’ una cosa che mi commuove. Ho questa fede che mi unisce alla persona che amo da due anni (il giornalista di La7 Alessio Orsingher, ndr), con cui mi sono unito civilmente".