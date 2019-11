"Sono il fidanzato della velina Shaila", colpo di scena tra i non-famosi di Tale e Quale Show nip

Un romantico colpo di scena a 'Tale e Quale show Nip'. Tra i concorrenti non-famosi che si sono sfidati nella puntata speciale della trasmissione di Rai Uno, c'era anche Leonardo Blanchard, che ha ufficializzato in diretta la relazione con Shaila Gatta, attuale velina mora di Striscia la Notizia nonché ex allieva di 'Amici di Maria De Filippi'.

La storia d'amore tra Leonardo Blanchard e Shaila Gatta

E' stato Carlo Conti ad incalzare il ragazzo sulla relazione con Shaila. E lui non si è tirato indietro. Blanchard, ex calciatore che si è cimentato nei panni di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, ha rivelato che la sua compagna è molto entusiasta della sua partecipazione nel programma. Non è chiaro da quanto tempo i due fanno coppia, ma probabilmente da qualche mese.

Ex difensore di Frosinone, Carpi e Brescia, è grazie a lui che Shaila ha ritrovato il sorriso dopo la fine della love story con Jonathan Gerlo, un ballerino conosciuto proprio nella scuola di Amici, a cui ha detto addio lo scorso anno. Dunque tra Leonardo e Shaila va avanti da poco, ma il legame sembra già molto solido nonostante la distanza: mentre infatti lei vive a Milano, dove è impegnata quotidianamente con il tg satirico di Antonio Ricci, Blanchard è tornato in Toscana dopo l’addio al pallone.