"Pieraccioni ha una nuova (giovane) fidanzata?", il regista spiega tutto sui social

Leonardo Pieraccioni smentisce i pettegolezzi su una presunta liaison con la giovane modella Ariadna Romero. E lo fa con la consueta ironia.

Giorni fa, infatti, il regista e la ragazza sono stati pizzicati "insieme e felici" dal settimanale 'Diva e Donna'. Tra i due una camminata insieme e tanti sorrisi, che hanno fatto ipotizzare ad una liaison scoppiata a 7 anni dalla condivisione del set 'Finalmente la felicità', diretto da Pieraccioni e interpretato proprio dalla sexy cubana.

Ma i più romantici dovranno abbandonare le speranze. Tra Leonardo e Ariadna non c'è niente di più di una semplice amicizia. "Mi ha appena chiamato la mi’ mamma per dirmi: “ti sei fidanzato! L’ha detto la televisione” - ha scritto Pieraccioni ieri in un post di Instagram - Le ho chiesto: “con chi?” Non me l’ha saputo dire. Poi un’amica mi ha mandato questa foto! È falso pure il nome!!! 😂😂😂 Un pranzo dopo tre anni che non ci si vedeva e siamo fidanzati, se ora si tornasse anche a cena direbbero che siam sposati, si va a vivere insieme e s’è adottato Ceccherini! Evviva i’ gossippe fantasy che almeno ci tiene allegrri".

Dopo la separazione da Laura Torrisi, dunque, il regista toscano resta single: l'unica donna della sua vita è la figlia Martina, avuta proprio dall'ex gieffina. Dal canto suo, Ariadna Romero, tornata in Italia dopo un lungo soggiorno tra Cuba e Miami, ha ormai archiviato la sua storia con l'ex velino Pierpaolo Pretelli con il quale ha avuto un bambino, Leonardo, di un anno.