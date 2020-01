GF Vip, Licia Nunez è ancora innamorata di Imma Battaglia? Le rivelazioni nella Casa

(Nel video in alto, Licia Nunez si confessa al Grande Fratello Vip)

E' la concorrente più chiacchierata del Grande Fratello Vip. Almeno in queste prime 24 ore. Licia Nunez è finita al centro dell'attenzione mediatica per aver accusato Imma Battaglia di averla tradita con Eva Grimaldi ai tempi della loro relazione, durata sette anni fino al 2010. Dichiarazioni contestate dalla stessa attivista LGBT e da Vladimir Luxuria (amica di lunga data di Imma), che hanno scatenate un vero e proprio polverone. Ed oggi, varcato l'ingresso della Casa, l'attrice torna a parlare del suo vecchio amore senza nascondere l'emozione.

Licia Nunez è ancora innamorata di Imma Battaglia?

Licia Nunez è ancora innamorata di Imma Battaglia? E' quanto si chiedono i telespettatori su Twitter, dopo aver visto gli occhi lucidi della donna mentre ricordava gli anni passati accanto all'attuale moglie di Eva Grimaldi. "Passano gli anni, stavamo benissimo insieme, ma il modo di amare era diverso - racconta Licia - il mio era quello di una donna di 25 anni, lei ha vent'anni più di me. Quando ho incontrato Imma, ho visto in lei la figura della persona che ti protegge, una figura materna. Ero attratta fisicamente e mentalmente, ma aveva anche questa sorta di bivalenza: mi proteggeva tanto".

Il loro amore è stato segnato dalla differenza d'età, che però non si è rivelato un ostacolo, anzi: gli anni di differenza hanno costituito un valore aggiunto. "Diciannove anni sono tanti - prosegue - Imma era già una donna formata, mentre io stavo crescendo, e per sette anni sono cresciuta con lei. Imma avrà per sempre una parte nel mio cuore, il problema è che poi c'è stata una fase in cui le cose si sono invertite. Lei aveva avuto tutto dalla sua vita, nella sua carriera, era felice e appagata. Io ero nella fase in cui, come non mai, lavoravo tantissimo, cosa che mi portava a stare spesso fuori per film e fiction. Lei in questa fase è stata un po' meno matura, le mancavo e probabilmente non sopportava più il fatto di vivere sempre nelle quattro pareti di casa".