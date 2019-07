Lidia Cocciolo è mamma: il dolce annuncio dell’ex concorrente di ‘Amici’

Lidia Cocciolo è diventata mamma: a 35 anni la ex concorrente di ‘Amici’ nell’edizione del 2002/2003 vinta da Ambeta, ha dato alla luce il suo primo figlio, Noah, nato dall’amore per il compagno Davide Maffei.

“Cosa si prova? Credo di aver sempre vissuto in apnea,ora finalmente respiro. La terra,il mare,il cielo,ogni cosa è per te”, ha scritto la neomma a corredo della foto che su Instagram mostra il bambino nella sua culletta. L’annuncio della gravidanza era stato dato a marzo scorso subito dopo averlo scoperto durante un avventuroso viaggio in Perù con il fidanzato. Oggi la gioia per la nascita di Noah, accolta con entusiasmo dai follower che non hanno mai smesso di seguire Lidia, oggi attrice di professione.

Lidia Cocciolo, la carriera dopo ‘Amici’

Lidia Cocciolo partecipò ad ‘Amici di Maria De Filippi’ nel 2002/2003, a 18 anni, quando il talent era conosciuto come ‘Saranno Famosi’. Dopo quell’esperienza Lidia Cocciolo ha partecipato a ‘Buona domenica’, al musical ‘Footlose’ e nello spettacolo ‘Sogno di una notte di mezza estate’ di Giorgio Albertazzi. Da attrice, è apparsa in ‘Distretto di polizia’, alcuni spot pubblicitari, ‘Don Matteo’ e ‘Braccialetti rossi’.