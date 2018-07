Lino Banfi: “Soffro per la malattia di mia moglie, volevo godermi la vita con lei”

E’ un momento molto delicato per la vita di Lino Banfi, amatissimo attore pugliese che l’11 luglio ha festeggiato i suoi 82 anni nel ristorante di “famiglia”, a Roma, accanto alla figlia Rosanna, al figlio Walter e ai nipoti e gli amici felici di trascorrere con lui una giornata così speciale.

In occasione del compleanno, l’attore ha rilasciato un’intervista al Messaggero durante la quale ha confidato il dolore per la malattia della moglie Lucia Zagaria, sposata nel 1962 dopo 10 anni di fidanzamento con un matrimonio osteggiato dalla famiglia di lei e celebrato di nascosto.

“Mia moglie, a volte, mi chiede come farò quando lei non sarà più in grado di riconoscermi. E io, per tranquillizzarla, le rispondo che ci ripresenteremo un’altra volta”, ha spiegato Lino Banfi che un anno fa aveva parlato per la prima volta delle condizioni di salute della consorte. “Non riesco ad accettarla. Non accetto che mia moglie non stia bene, in un momento in cui mi sarei voluto godere la mia vita accanto a lei”, ha detto ancora.

Lino Banfi e la malattia della moglie

“Oggi sta bene. È sorridente, mi riconosce, anche se sa bene quale può essere la sua strada. E io non riesco a rassegnarmi, ora che ci dovevamo godere insieme la vecchiaia”, ha detto ancora a proposito della sua Lucia Lino Banfi che si è anche rivolto a un esperto per sapere come comportarsi con lei in questo momento così delicato: “Ho chiesto come dovermi comportare con Lucia, per non ferirla, per gestire al meglio la sua condizione”.

A celebrare insieme a lui il compleanno nella sua ‘Orecchietteria’, anche l’amica Mara Venier e Giulio Scarpati, suo figlio televisivo nella serie televisiva ‘Un medico in famiglia’: “Con Giulio c’è un rapporto speciale, quasi tra padre e figlio: lui a volte mi dà dei consigli per mia moglie”, ha confidato ancora ‘nonno Libero’ che aspetta ancora che la Rai decida se far iniziare le riprese de un Medico in Famiglia 11 (“Almeno me lo facciano sapere: invece che farla di 13 puntate, siamo disponibili anche a farne 5. Ma mi diano una risposta, perché mi fermano in continuazione per strada per sapere che ne sarà della serie”).

Lino Banfi: “Sento di avere la mente fresca di un trentenne”

Il compleanno è stato per Lino Banfi l’occasione di raccontare la vitalità che lo contraddistingue: “Io mi sento di avere la mente fresca di un trentenne. Tanti attori, molto più giovani di me, mi invidiano la memoria. E poi ho una salute di ferro: non ho mai preso una pillola in vita mia: il colesterolo e i trigliceridi sono perfetti”, ha precisato l’attore che, quanto alla sua carriera nel cinema italiano, ha confessato di non vedere suoi eredi: “Forse Checco Zalone, anche se ha una comicità più sofisticata della mia. Ma visto che non mi piacciono, come potrebbe esserci un erede di qualcuno che non amo?”.