Lino Guanciale single, l'addio con Antonietta Bello dopo 10 anni

"Dopo dieci anni io e la mia compagna abbiamo di comune accordo e molto serenamente deciso di separarci". Lino Guanciale rivela a Tv Sorrisi e Canzoni la rottura con Antonietta Bello, conosciuta ai tempi dell'università a Venezia.

Una decisione sofferta, su cui l'attore continuerà a riflettere durante un viaggio in Patagonia che ha organizzato da solo. "Il nostro è un rapporto bello anche adesso - assicura Guanciale, che a settembre torna su Rai 1 con la fiction 'Non dirlo al mio capo 2' - Non me ne vogliano le altre colleghe, ma lei è l'attrice più brava che io conosca e quindi le nostre strade non smetteranno di incrociarsi". E chissà, magari non è da escludere nemmeno un ritorno di fiamma.