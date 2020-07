Lino Guanciale si è sposato in gran segreto

Matrimonio top secret per Lino Guanciale e Antonella Liuzzi. Sabato 18 luglio, a Roma, l'attore ha sposato la compagna a cui è legato da quasi due anni ma che ha sempre tenuto lontano dai riflettori. Così, al riparo da flash e curiosi, i due hanno pronunciato il fatidico 'sì' e solo dopo, appena usciti dal Campidoglio - dove si è tenuto il rito civile - lo hanno annunciato a tutti con una foto.

Il romantico scatto, pubblicato da Lino Guanciale sul suo profilo Instagram, ha fatto il pieno di like e sono centinaia i messaggi di auguri che stanno arrivando alla coppia. Le nozze sono state una sorpresa anche per tanti amici e colleghi dell'attore, che si stanno congratulando con lui via social, come Andrea Bosca, Francesca Chillemi, Gabriella Pession, Gianmarco Saurino. A restare a bocca aperta anche Elena Sofia Ricci, che da anni lavora con lui nella fiction 'Che Dio ci aiuti': "Ecco fatto! Evvia ragazzi! Tutto il bene del mondo".

Lino Guanciale e Antonella Liuzzi si sono conosciuti alla fine del 2018, qualche mese dopo la fine della lunga relazione dell'attore con la collega Antonietta Bello. Un amore forte il loro, tenuto sempre al riparo dal gossip e dalla mondanità, che ora, dopo i fiori d'arancio, potrebbe aspettare presto l'arrivo della cicogna.