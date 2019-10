Lodovica Comello è incinta

E' con un ironico post su Instagram che Lodovica Comello, 29 anni, annuncia l'arrivo del primo figlio. L'ex stellina della Diseny, diventata famosa nei panni di Violetta ed oggi conduttrice di 'Italia's got talent' su TV8, si immortala sul divano di casa con il pancione in bella vista: "0% scherzetto, 100% dolcetto", scrive in riferimento alla data di oggi, 31 ottobre, festa di Hallowen. Accanto a lei c'è il marito Tomas Goldschmidt, 35 anni, produttore televisivo argentino conosciuto proprio ai tempi del set della telenovela sudamericana.

Stando alla rotondità del pancione, la cicogna dovrebbe arrivare nei primi mesi del 2020, a cinque anni dal matrimonio di Lodovica e Tomas, che si sono sposati in gran segreto a San Daniele in Friuli, paese d'origine dell'attrice, alla presenza di soli amici e parenti. E sono tanti gli auguri arrivati alla coppia, sia dall'Italia che dall'Argentina. Che l'amore fosse una priorità per Lodovica non era un mistero. "Quando mi innamoro metto subito la quinta - ha raccontato - E sono molto romantica. Ogni giorno con Tommy per me è come il giorno di San Valentino: lo ricopro sempre di attenzioni e mi piace essere a mia volta al centro dei suoi pensieri. La verità? Per me, la cosa più importante sono il benessere e la serenità di Tommy". E da oggi il suo amore sarà moltiplicato per due.