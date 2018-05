Loredana Lecciso a ruota libera: la verità su Al Bano, Romina e l'ex suocera

"Non è vero che solo tre anni della nostra storia sono stati felici", così Loredana Lecciso replica alle ultime dichiarazioni di Al Bano sulla fine della loro relazione. E non è l'unica verità che rivela sulle pagine di Chi.

"Ci siamo sentiti e mi ha detto che non si sente rappresentato dalle parole riportate dai giornali - continua - e cioè che 'Dei 18 anni trascorsi con Loredana, soltanto tre sono stati felici'. Al Bano è un uomo coerente, non avrebbe mai preso in giro tutti per 15 anni".

Non ha niente da nascondere la Lecciso - né da perdere - e racconta a ruota libera: "Quando ho conosciuto Al Bano, nel 1999, era molto provato da ciò che era successo negli ultimi anni, disse che aveva 'il cuore a pezzi' e che ero un'iniezione di vita. Mi chiamava 'Primavera' e ricordo che mi disse: 'In due mesi mi hai dato quello che, a volte, ci vorrebbe una vita per avere...'. All'inizio voleva sposarmi a Bali, ma non avevamo ancora ottenuto il divorzio. Cinque anni fa dichiarò a un settimanale che mi avrebbe sposata, e non credo mentisse. Non ci sposammo perché subentrarono ripensamenti da parte di Al Bano per motivi suoi famigliari. Ma erano passati più di 10 anni da quando ci siamo messi insieme, quindi ora faccio fatica a calcolare quando sia finita, se 15 anni o tre mesi fa". E qualche parolina se la lascia sfuggire anche sulla ex suocera, la signora Iolanda: "Non è mai stata ben disposta nei miei confronti, ma lei e Romina si sono fatte la guerra per anni".

Il riavvicinamento di Al Bano con l'ex moglie non l'ha mai turbata, assicura la Lecciso, ma ci tiene a precisare che la rottura tra lei e il cantante è avvenuta di recente e per altri motivi: "Lo ha detto anche lui in tv, la nostra storia è finita lo scorso Natale, quando me ne sono andata via da Cellino. Ora mi auguro che diventiamo un esempio di genitori separati perché la separazione fra Al Bano e Romina è stata disumana, gli hanno strappato inizialmente le figlie e non voglio fargli rivivere quell'incubo e quelle angosce, voglio che sia diverso. E voglio che i nostri figli sappiano che non ho mai recitato davanti a loro, li amo troppo per fingere".