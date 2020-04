Loredana Lecciso: "Io e Al Bano mai così complici, è l'unico uomo della mia vita"

Le foto pubblicate su Instagram fin dall'inizio della quarantena, insieme nella tenuta di Cellino San Marco, non lasciavano spazio a dubbi sull'amore ritrovato tra Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi. Poi la conferma del cantante, stanco dei continui rumors sul suo rapporto con Romina, nel frattempo anche lei arrivata a Cellino.

Adesso a parlare è Loredana, felice di aver riscoperto una grande complicità con il padre dei suoi due figli: "Il nostro riavvicinamento c'è stato prima ancora che scoppiasse questa epidemia - ha raccontato a Di Più Tv - Ci siamo ritrovati, ma è stato come se mai i nostri veri sentimenti si fossero interrotti. E' successo e basta, Al Bano del resto è l'unico uomo della mia vita. La nostra famiglia, i nostri figli sono il collante più grande, sono il centro del mio mondo".

Un amore mai finito, quindi, nessuna passione riesplosa all'improvviso. "Non siamo più ragazzini, non siamo più quelli dei colpi di testa - ha spiegato ancora - Non vorrei parlare di ritorno di fiamma. Al Bano e io non abbiamo più l'età della passione ardente. Ma certamente non posso negare che siamo di nuovo uniti, siamo complici come forse non eravamo mai stati nella nostra vita". E guardando come sono felici e raggianti insieme, nelle ultime foto pubblicate sui social, non possiamo far altro che crederci.