Loredana Lecciso innamorata: "Con Al Bano la passione non si è mai spenta"

La presenza di Al Bano e Romina Power al Festival di Sanremo ha indotto qualcuno a chiedersi dove fosse e cosa pensasse Loredana Lecciso della coppia professionale così ricomposta e osannata sul palco dell’Ariston. La risposta arriva adesso dalle pagine del settimanale Chi che ha intervistato la compagna del cantante, pronta a precisare che il rapporto con il padre dei suoi due figli proceda a gonfie vele, sotto tutti i punti di vista.

"La passione con Al Bano non si è mai spenta e, negli anni, è persino aumentata" ha confessato Loredana Lecciso al giornale in edicola da mercoledì 12 febbraio: "Ci sentiamo più volte al giorno, facciamo anche videochiamate, è sempre bello, stimolante e costruttivo parlare con lui".

“Insieme abbiamo creato una splendida famiglia, anche se mi rammarico di essere stata troppo impulsiva in passato. Se 20 anni fa avessi avuto la consapevolezza di oggi sarebbe stato tutto diverso; ora ho imparato a gestire me stessa e mi sento bene, vivo un momento felice”, il pensiero di Loredana, felice accanto al suo uomo.

Loredana Lecciso: “Con Romina nessuna rivalità”

Ha fatto molto discutere la sua assenza in platea durante il Festival in occasione dell'esibizione del suo compagno con la ex moglie Romina Power, ma Loredana Lecciso è serena e ha spiegato i motivi della mancata partecipazione a Sanremo: "Non ero nella platea a Sanremo perché non ho mai assistito alle performance di Al Bano all'Ariston. Sono stata al gioco su chi scherza sulla nostra rivalità tra me e Romina, ma da parte mia non esiste. Tra l'altro ho provato più volte a tenderle la mano, ma non ho mai avuto risposte".