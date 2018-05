Al Bano torna sui social di Loredana Lecciso: "Amore puro"

La loro è davvero la storia infinita, o meglio, il triangolo infinito. Parliamo di Al Bano, Romina Power e Loredana Lecciso. Nelle ultime settimane è sembrato concretizzarsi sempre di più il riavvicinamento tra i due cantanti di "Felicità", ma ora una foto postata dalla Lecciso su Instagram riporta il caos.

La showgirl, ex compagna di Al Bano, ha pubblicato sul suo profilo una foto di Al Bano mentre abbraccia la figlia Jasmine di 17 anni. Uno scatto molto tenero che la Lecciso ha postato accanto al commento "Amore puro" (con tanto di 3 cuoricini rossi al seguito).

Sarà solo un momento di particolare dolcezza che mamma Loredana si è concessa o c'è dell'altro dietro a quel post? Al settimanale Chi, non molti giorni fa, la Lecciso aveva parlato a cuore aperto della sua relazione con Al Bano, precisando che la rottura tra lei e il cantante non è avvenuta per colpa del riavvicinamento con Romina.

"Ora mi auguro che diventiamo un esempio di genitori separati perché la separazione fra Al Bano e Romina è stata disumana, gli hanno strappato inizialmente le figlie e non voglio fargli rivivere quell'incubo e quelle angosce, voglio che sia diverso. E voglio che i nostri figli sappiano che non ho mai recitato davanti a loro, li amo troppo per fingere", aveva detto in quell'occasione la Lecciso

Che il post pubblicato sia proprio una conferma di questa consapevolezza e di questa serenità espresse a Chi dalla signora Lecciso? O, magari, c'è dietro il desiderio di riavvicinarsi al cantante di Cellino San Marco?

Tra un "Lo amerò per sempre" di Romina e un "Amore Puro" di Loredana, dunque, il triangolo amoroso continua a tenere tutti sulle spine ...