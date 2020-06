Lorella Boccia ‘sposa’ di nuovo Niccolò Presta: la romantica sorpresa per il primo anniversario

E’ trascorso un anno da quando Lorella Boccia e Niccolò Presta sono diventati marito e moglie, giurandosi amore eterno in una toccante cerimonia che ha sancito la solidità di un sentimento cresciuto nel tempo. Il 1° giugno 2020 ha meritato, dunque, tutti i festeggiamenti necessari per celebrare il primo anniversario di nozze, organizzati con dolcissima maestria dalla conduttrice che ha saputo stupire alla grande il marito.

Attraverso le storie Instagram Lorella Boccia ha raccontato di aver indossato il suo abito da sposa per dare inizio alla sorpresa per il marito che è rimasto all’oscuro di tutto fino all’ultimo. Niccolò Presta ha solo accettato l’invito a fare lo stesso e, vestito di tutto punto, ha raggiunto la moglie in un luogo molto speciale, verso cui è stato portato rigorosamente bendato da un autista. Lì, tolta la benda dagli occhi, i due si sono abbracciati, confermando la reciprocità di un amore forte come il primo giorno.

Lorella Boccia e Niccolò Presta, le dediche d’amore per l’anniversario di nozze

Attraverso le rispettive pagine Istagram, poi, Lorella Boccia e Niccolò Presta hanno condiviso con i follower la gioia di sentirsi innamorati come il primo giorno, lei documentando una giornata così speciale, lui regalandole parole d’amore volte a ribadire la felicità di esserle accanto. “Da soli siamo individui perfetti nella nostra unicità... ma essere perfetti l’uno per l’altra è la cosa più bella che mi sia mai capitata”, scrive Niccolò Presta alla fine della sua lunga lettera per la moglie; “Non so descrivere i miei sentimenti. Quello che so è che il mio cuore esplode quando ci sei tu”, le parole di Lorella Boccia. E’ amore, proprio amore vero.