Lorella Boccia e Niccolò Presta: fiori d’arancio in arrivo?

Sono passati diversi mesi da quando Lorella Boccia ha condiviso con i fan la proposta di nozze ricevuta dal fidanzato Niccolò Presta. Era novembre 2017, quando, durante una romantica vacanza a Malindi, in Kenya, il producer e agente di successo sorprese la sua compagna con il fatidico anello di brillanti.

Ora è la stessa Lorella Boccia a riprendere le redini del discorso, tornando proprio a quel giorno. Sul suo profilo Instagram ufficiale, l’ex ballerina di Amici ha postato la foto di quel bellissimo cuore di candeline con scritto al centro “Will you marry me” e ha scritto un lungo post:

“Mille sono le emozioni che questa foto scatena in me. La vita è così imprevedibile e ha deciso di regalarmi il sogno della mia vita. L’amore vero esiste e non smetterò mai di crederci. L’ho detto, l’ho ripetuto. Eppure non mi stancherò mai di guardare questa foto”.

Per quasi un anno, Lorella Boccia ha preferito tenere per sé alcuni momenti intimi, in questi giorni, invece, ha sentito il desiderio di condividere le sue emozioni con i fan, pubblicando anche una stories del momento della proposta di matrimonio.

“Ho deciso di condividere con voi il momento più bello della mia vita fino ad ora, perché credo che i social nascano per questo: condividere, nel senso più intimo e primordiale della parola. Ho caricato il video nelle storie, successivamente salverò la raccolta e la terrò sul mio profilo. Un grazie speciale a tutte le persone che hanno reso unico quel giorno!”.

Per ora non si conosce il giorno delle nozze, ma forse questo post della Boccia è solo l’anticipo di una comunicazione più importante che farebbe felici molti fan della coppia.