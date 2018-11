Lorella Cuccarini mano nella mano con uno sconosciuto, parla lo staff della showgirl

Su 'Chi' in edicola da mercoledì 14 novembre, le immagini esclusive di Lorella Cuccarini con un uomo misterioso che le tiene la mano in un locale di Firenze e poi la abbraccia teneramente a spasso per le vie della città.

Incalzato dal magazine diretto da Alfonso Signorini, l'entourage della showgirl romana ha respinto ogni malizia possibile negli scatti e dichiarato quanto segue: «È solo un conoscente, per l'esattezza un suo fan con cui nel tempo è nata una bella amicizia". Nessuna gelosia, dunque, da parte del marito Silvio Testi: "Lei e il marito sono talmente uniti che di certo lui non sarà geloso vedendo queste immagini".

Lorella Cuccarini e Silvio Testi

Lorella Cuccarini è legata da 25 anni al compositore Silvio Testi. La loro è una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Insieme, hanno avuto quattro figli: Sara (23 anni), Giovanni (21) ed i gemelli Chiara e Giorgio (17). Da sempre difendono la relazione da pettegolezzi e rumors, al riparo dai riflettori, vivendola nell'intimità delle mura domestiche: "La felicità sta nelle piccole gioie quotidiane - ha raccontato - nella linfa vitale che dà la famiglia".

Un anno fa, la ballerina ha confidato il desiderio di ampliare ancora la famiglia: "Sì, se mi arrivasse un quinto figlio sarei felicissima, ma di certo alla soglia dei 52 anni preferirei ricevere il dono di un nipote. Mi auguro che i miei figli non rimandino troppo in là il progetto di una famiglia".