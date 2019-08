Lorella Cuccarini, dolce dedica al marito: “Dopo 28 anni è il primo 3 agosto che trascorriamo separati”

Per Lorella Cuccarini questo è un momento lavorativo molto intenso: a settembre sarà al timone della storica trasmissione di Rai Uno ‘La vita in diretta’, mentre ieri ha esordito in prima serata con il programma ‘Grand Tour’ alla scoperta dei luoghi italiani più belli. Nonostante gli impegni professionali, con un post pubblicato su Instagram la showgirl ha tenuto a sottolineare l’importanza dei suoi affetti più cari, quelli che durano da sempre e per sempre, gli stessi che per lei ricoprono un ruolo fondamentale della vita come certezze assolute.

In particolare, oggi 3 agosto, il pensiero è andato a Silvio Testi che esattamente 28 anni fa diventava suo marito: a lui Lorella Cuccarini ha dedicato un pensiero nel giorno del loro anniversario di nozze, il primo che, evidentemente per motivi lavorativi, non li vede insieme per festeggiarlo.

Lorella Cuccarini, la dedica d’amore al marito nel giorno dell’anniversario.

Lorella Cuccarini è sposata dal 3 agosto 1991 con Silvio Capitta, conosciuto anche con lo pseudonimo di Silvio Testi. Dal matrimonio con il produttore discografico e televisivo sono nati i loro quattro figli: Sara (nata il 4 agosto 1994), Giovanni (nato il 19 settembre 1996) e i gemelli Chiara e Giorgio (nati il 2 maggio 2000). A lui, e dunque ai suoi ragazzi, è dedicato il pensiero postato su Instagram a corredo di una foto che li vede insieme con tre dei quattro ragazzi: “Dopo 28 anni, questo è il primo 3 agosto che trascorriamo separati: buon anniversario, amore”, ha scritto la ballerina e conduttrice: “Questo foto l’hai scattata pochi giorni fa a sorpresa: anche se manca un altro “tassello” importante, esprime tutto... Per sempre, insieme”. Tanti gli auguri arrivati da parte dei fan, tra cui quelli delle amiche Paola Perego e Antonella Clerici.