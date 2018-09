Lorena Bianchetti incinta a 44 anni: “Una gravidanza inaspettata”

Se poco più di un anno fa confidava la speranza di diventare mamma, oggi Lorena Bianchetti condivide la gioia di sapere che presto lo sarà davvero.

All’età di 44 anni la conduttrice di A sua immagine è incinta per la prima volta, e in un’intervista concessa a Chi nel numero in edicola mercoledì 19 settembre, ha raccontato l’emozione per la sua prima gravidanza.

“Aspetto una bambina. Sono al quarto mese, sta procedendo tutto bene (anche se sono lievitata subito)”, ha spiegato la giornalista sposata dal 2015 con l’imprenditore Bernardo De Luca.

“Pensavo che ormai non fosse destino, infatti questa gravidanza è veramente inaspettata a 44 anni”, ha ammesso ancora Lorena Bianchetti: “Io e mio marito Bernardo siamo al settimo cielo. Non abbiamo ancora scelto il nome, ma sentire il battito del suo cuore è stata un’emozione grandissima. Posso dire di essere veramente felice”.

Lorena Bianchetti incinta: il desiderio di diventare mamma

Lorena Bianchetti ha sposato l’imprenditore romano Bernardo De Luca nel 2015 dopo un solo anno di fidanzamento. I due si sono conosciuti grazie ad un’amica in comune e per entrambi è stato un colpo di fulmine.

"E' proprio lui il mio 'lui', non mi ero sbagliata – raccontava tempo fa - A un certo punto mi sono detta 'Se è destino, l'uomo giusto arriverà', mi sono lasciata andare e ho conosciuto Bernardo. E ora mi dico che se è destino diventerò anche madre".

E ora la certezza che anche la sua desiderata maternità era scritta nel destino.