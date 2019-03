Lorena Bianchetti è diventata mamma a 45 anni: il tenero annuncio

Fiocco rosa per Lorena Bianchetti! Poche ore fa la conduttrice da poco 45enne (il suo compleanno è il 9 febbraio) è diventata mamma della sua prima figlia, Estelle, nata dall’amore per il marito Bernardo De Luca.

L’annuncio è arrivato via social: “Ed eccomi qua! Sono Estelle e finalmente sono arrivata! Peso kg 3650… mamma e papà sono emozionatissimi ed io più di loro. Un abbraccio grande, anzi grandissimo da parte mia a tutti voi!”, si legge su Instagram a corredo dello scatto che mostra il segno del lieto evento sulla porta.

Lorena Bianchetti mamma: “Questa figlia è un dono di Dio”

Per la giornalista Rai la maternità è stata una conquista a lungo desiderata. “Non ci credevo più, non me lo aspettavo più, e poi la vita a volte regala doni quando meno ce l'aspettiamo”, ha raccontato per spiegare la difficoltà riscontrata nel restare incinta e la gioia immensa per la gravidanza. “Questa figlia è un dono di Dio - ha spiegato poi - Un sogno che diventa realtà. Quanto ho desiderato diventare mamma!”. E ora, finalmente, quel desiderio è diventato una dolcissima realtà da cullare tra le braccia.