Lory Del Santo, il retroscena in diretta tv: “Eric Clapton mi tradì con Naomi Campbell”

Il tradimento di coppia è stato l’argomento affrontato da Federica Panicucci con gli ospiti di Mattino 5 nella puntata di oggi, 27 settembre, occasione per raccontare le esperienze vissute e anche per svelare al pubblico retroscena fino ad ora sconosciuti agli appassionati di cronaca rosa. A fornire ai telespettatori il dettaglio inedito è stata Lory Del Santo che ha rivelato di aver scoperto un tradimento di Eric Clapton con Naomi Campbell quando i due erano fidanzati.

“Eric Clapton mi ha tradito con Naomi Campbell”: il racconto di Lory Del Santo

Lory De Santo ha raccontato di aver scoperto il tradimento dell’allora fidanzato Eric Clapton (con cui ha avuto un figlio, Connor, morto tragicamente a 5 anni) in occasione del compleanno di lui, quando si mostrò restio ad incontrarla per festeggiare insieme. “Fatalmente ho saputo che era con questa ragazza… questa Naomi”, ha affermato Lory: “Ho saputo che non gli piaceva più di tanto perché ho parlato con l’amica di lei e mi ha detto che era fissato con questa…”.

Lory Del Santo, sorpresa inaspettata a Mattino 5 per il suo compleanno

Messo da parte il tema ‘corna’, Federica Panicucci e lo staff di di Mattino 5 hanno voluto fare una sorpresa a Lory Del Santo in occasione del suo compleanno. Per lei una torta e un mazzo di fiori sono stati presentati nello studio del programma in omaggio all’attrice e regista: “Ormai gli anni sono una corsa verso la gloria”, il commento dell’attrice commossa per il gesto inaspettato.