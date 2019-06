Luca Argentero e Cristina Marino, nozze in vista? Su Instagram spunta l'anello

Tra le coppie vip più consolidate del mondo dello spettacolo ci sono Luca Argentero e Cristina Marino. I due stanno insieme ormai da quattro anni, che si arrivato il momento dei fiori d’arancio?

Sembrerebbe di sì, a giudicare dalla foto apparsa sul profilo Instagram dell’attrice: uno scatto complice che la ritrae insieme ad Argentero, con un bellissimo diamante all’anulare di lei, ben in primo piano. La didascalia è un semplice: “Love”.

Argentero ha commentato il post con un eloquente emoticon a forma di cuore, mentre i fan si sono scatenati.

Luca Argentero e Cristina Marino, l'amore va a gonfie vele

Cristina Marino e Luca Argentero sembrano comunque vivere un periodo molto felice e non si contano su Instagram gli scatti che mostrano questa loro felicità, fatta di grande complicità e tenerezza, senza tuttavia apparire esibizionisti.

I due, che hanno tredici anni di differenza, si sono conosciuti nel 2015 sul set del film Natale ai Caraibi. Argentero era reduce dalla fine del suo matrimonio con l’attrice Myriam Catania. In un’intervista a Vanity Fair Cristina Marino raccontò il loro rapporto, definendo Argento il suo “guru”. “Condivido tutto, dal provino alla giornata di lavoro a un consiglio. Gli faccio duemila domande sul suo lavoro. Per me è un punto di riferimento. La cosa che mi piace è che so di esserlo anche io per lui. Penso che se due persone si scelgono è perché si rispettano e si stimano”, aveva detto.