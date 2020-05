Luca Argentero e Cristina Marino, a casa la sorpresa per Nina: “Un benvenuto ricco di amore”

Dopo l’annuncio della nascita della loro prima figlia, Luca Argentero e Cristina Marino sono ricomparsi sui social per condividere i primi pensieri da genitori dell’amatissima Nina Speranza, accolta in casa con una sorpresa che ha indotto la neomamma a ringraziare i fan per gli innumerevoli messaggi di auguri ricevuti.

Se l’attore si è limitato a una breve ma intensa frase che sembra alludere alla paternità (“Ora capisco tante cose….”, ha scritto a corredo di un intenso primo piano), la compagna ha descritto la scena che si sono ritrovati davanti agli occhi una volta tornati a casa dall’ospedale con la piccola Nina: “Arrivare davanti alla porta di casa e trovare un giardino di fiori, entrare dentro casa e trovare una serra...ricevere tutti i vostri messaggi pieni di affetto!”, ha fatto sapere l’attrice ai follower che in queste ore sono stati i mittenti di auguri: “Grazie di cuore, Nina ha avuto un benvenuto alla vita ricco di amore”. A supporto delle sue parole, le foto che mostrano i tantissimo fiori ricevuti, a cui ha fatto seguito un bellissimo scatto che mostra il suo primo sorriso da mamma.

Luca Argentero e Cristina Marino genitori

Luca Argentero e Cristina Marina sono diventati genitori il 20 maggio 2020. L'annuncio della gravidanza è arrivato a dicembre scorso sempre attraverso i social, con un’immagine che mostrava il ventre scoperto dell’attrice su cui era poggiato uno stetoscopio e il sorriso di gioia della coppia in dolce attesa. A febbraio la modella, ospite della puntata di Verissimo, ha annunciato il sesso del bebè e l’intenzione di rimandare le nozze già in programma: "Non c'è fretta, c'è l'amore e ci sarà una creatura", aveva chiarito. Una creatura che oggi è stretta tra le loro braccia.