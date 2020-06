Luca Argentero e Cristina Marino, prima foto di famiglia con Nina

"Siamo gli unici autorizzati a condividere il nostro amore", con queste parole Luca Argentero presenta la sua famiglia al completo. L'attore è al settimo cielo per la nascita della prima figlia, Nina Speranza, avuta dalla compagna Cristina Marino, e pubblica su Instagram due foto in bianco e nero di queste giornate indimenticabili in cui muovono i primi passi da genitori.

Il sorriso di Argentero è raggiante mentre abbraccia la compagna con la bambina in braccio, nello scatto dopo, invece, le tiene la mano mentre fa un balzo. Salti di gioia, una felicità incontenibile mai provata fino ad ora, come ha scritto, sempre sui social, qualche giorno fa: "Ora capisco tante cose".

E' un amore forte quello tra Luca Argentero e Cristina Marino, che si sono conosciuti tre anni fa sul set del film 'Vacanze ai Caraibi' e da allora non si sono mai lasciati. Nei loro progetti c'è anche il matrimonio, come hanno più volte dichiarato, ma l'arrivo della loro bambina ha allungato un po' i tempi. Prima del grande passo hanno preferito farne un altro ancora più bello.