Luca Argentero, matrimonio in arrivo: "Sono follemente innamorato, è una scelta naturale"

Innamorato pazzo. Basta guardare le ultime foto su Instagram per capire che Luca Argentero ha occhi solo per la sua compagna, Cristina Marino. I due stanno insieme da due anni e sembra sia arrivato il momento di fare il grande passo, come rivela l'attore in un'intervista a GQ.

"Sto con una donna della quale sono follemente innamorato - spiega -. Se ho pensato di risposarmi? Sicuramente sì. Per quanto mi riguarda, non ho bisogno di conferme del mio sentimento ma penso sia giusto mettere a parte del mio legame, chi mi sta a cuore. Quando sei molto innamorato, il matrimonio è una scelta naturale, ovvia. Cri e io abbiamo alle spalle famiglie tradizionali, unite. I miei genitori sono insieme da quarant'anni e ancora si vogliono bene, si scambiano tenerezze. Credo che siamo portati a replicare quello che abbiamo vissuto". Dunque c'è aria di nozze e il fallimento del precedente matrimonio, con Myriam Catania, non spaventa Luca Argentero.

E' stato un momendo difficile quello, ma superato da entrambi. Lei oggi ha un figlio dal nuovo compagno, e chissà se dopo le nozze anche l'attore piemontese non deciderà di diventare papà. "La fine di un matrimonio non è facile per nessuno - assicura Luca Argentero -. Certo, parti con l'idea che duri per sempre, ma sono convinto che tutte e due abbiamo fatto del nostro meglio. Purtroppo non è andata bene. E se c'è una situazione che non ti rende felice, sereno, è meglio cambiare. Non ci sono rancori fra di noi. Sono contento che Myriam abbia trovato la sua strada e che abbia avuto un figlio". Un doppio lieto fine.