Luca Argentero è diventato papà: è nata Nina Speranza

Luca Argentero e Cristina Marino sono diventati genitori. Ad annunciare la nascita della prima figlia della coppia è stato l’attore che su Instagram ha pubblicato una tenera foto che mostra le mani di mamma e papà con quella della piccola. “Noi. Nina Speranza Argentero”, si legge a corredo dello scatto che presenta la neonata.

Luca Argentero e Cristina Marino, la gravidanza e il matrimonio rimandato

I neogenitori si sono innamorati sul set del film ‘Vacanze ai Caraibi’ tre anni fa. L'annuncio della gravidanza è arrivato a dicembre scorso sempre attraverso i social, con un’immagine che mostrava il ventre scoperto dell’attrice su cui era poggiato uno stetoscopio e il sorriso di gioia della coppia in dolce attesa. A febbraio la modella, ospite della puntata di Verissimo, ha annunciato il sesso del bebè e l’intenzione di rimandare le nozze già in programma: "Non c'è fretta, c'è l'amore e ci sarà una creatura", aveva chiarito. Una creatura che oggi è stretta tra le loro braccia.