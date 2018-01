GF Vip, Luca e Ivana escono allo scoperto: "Siamo innamorati e vogliamo sposarci"

Non solo spettacolo e flussi pazzeschi di share: l’ultima edizione del Grande Fratello Vip si è rivelata anche una grande macchina dei sentimenti, in grado di distruggere (vedi Cecilia Rodriguez e Francesco Monte), ma anche di creare legami tra i suoi protagonisti.

Se la sintonia tra la sorella di Belen e Ignazio Moser è nata davanti alla lucina rossa delle telecamere e prosegue tutt’ora come la più collaudata delle relazioni, per Luca Onestini - pure lui diventato single durante il programma con l’addio di Soleil Sorge - e Ivana Mrazova, la faccenda si è intenerita con il tempo, fino a sfociare nell’ufficialità di un rapporto annunciato sulle pagine di Chi.

Ad anticipare l’intervista ai due ex gieffini, in edicola da mercoledì 17 gennaio sul settimanale, è Gabriele Parpiglia attraverso il suo profilo Instagram.

Luca Onestini: “Ivana completa la mia vita”

“Mi sono accorto di amarla durante le vacanze natalizie. Non ci siamo visti per due settimane e mi è mancata. Lì ho capito che dovevo, volevo prendermi quel pezzetto che completava la mia vita: Ivana” ha dichiarato Luca Onestini a proposito del colpo di fulmine per la modella con cui ha fatto coppia nella Casa del GFVip e di cui poi si è innamorato, corrisposto.

“Luca è un super romantico, questo suo lato non lo conoscevo. Io e lui non abbiamo tempo da perdere, insieme abbiamo un desiderio: diventare genitori entro i trent’anni. E io voglio due figli!” ha aggiunto ancora Ivana.

“Sono cresciuto con il valore della famiglia. Non voglio arrivare a 40 anni per diventare papà. Entro i 30 si porta a casa il risultato, confermo” ha sottoscritto Luca: “E ci sposiamo, perché le cose si fanno per bene”.

Galeotto questo GF Vip... Impossibile dire il contrario!