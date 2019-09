Luca Onestini, il messaggio per Ivana prima dell'intervento: "Supereremo anche questa"

C'è apprensione tra i fan di Ivana Mrazova, che pochi giorni fa ha fatto sapere di doversi sottoporre a un intervento chirurgico per dei motivi di salute che però non ha specificato.

"Niente di pericoloso per fortuna - ha assicurato la modella sui social -. Solo che mi sono arrivati gli esami e non sono andati bene, quindi è un'operazione inevitabile. Ma non vi dovete preoccupare assolutamente, è una cosa abbastanza semplice ma necessaria". In ospedale in Repubblica Ceca, dove è la sua famiglia, non le fa mancare ogni giorno le sue attenzioni il fidanzato Luca Onestini.

Il modello e speaker, che si è innamorato di Ivana nella Casa del Grande Fratello Vip due anni fa, le dedica un post su Instagram accanto a una bellissima foto di loro due al mare: "Insieme supereremo anche questa piccola sciocchezza che ci ha tenuti fisicamente lontani per troppo tempo. Mano per mano, sorridenti, e a testa alta. Love You. Ps. Muoviti a tornare o ti vengo a prendere io".