Luca Onestini, profumo di nozze con Ivana: la rivelazione

Il Grande Fratello Vip è stato la sua fortuna. Grazie al reality Luca Onestini non solo ha avuto l'opportunità di farsi conoscere dal pubblico, scrollandosi di dosso l'etichetta, a volte scomoda, dell'ex tronista, ma ha conosciuto due persone importanti che oggi per lui sono un grande punto di riferimento.

Raffaello Tonon, a cui è legato da una profonda amicizia (qui la nostra videointervista), e la sua fidanzata Ivana Mrazova, che sembra davvero essere il grande amore della sua vita. E per tutta la vita, come si lascia sfuggire Luca durante un evento a Parma. "E' inevitabile che ci sposeremo - ha risposto alla domanda di una fan, come riporta GossipBlog - Stiamo veramente bene".

Un passo importante ma non imminente, ha chiarito poco dopo su Instagram: "Non bisogna fare il passo più lungo della gamba perché bisogna fare un passettino alla volta. Ma quello che è certo è che se le cose continueranno così come stanno andando è inevitabile che questo accada perché stiamo veramente bene".

Insomma è ancora presto per fissare una data, ma la strada è quella giusta. Parola del (futuro) sposo.